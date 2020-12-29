Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı 2020 yılını değerlendirdi:

BURSA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, reform niteliğindeki düzenlemelerle 2021 yılının daha pozitif geçmesini beklediklerini bildirdi.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılında yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini ve yeni yıldan beklentilerini aktardı.

Türkiye'nin 2020 yılına oldukça hızlı başlangıç yaptığını hatırlatan Matlı, ilk çeyrekteki ekonomik göstergelerin gayet iyi olmasına rağmen mart ayından itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görülmeye başlandığını belirtti.

Sosyal, ekonomik ve psikolojik bakımdan hayatı derinden etkileyen bu süreçte ülkelerin sağlık sınavı verdiğini ve ekonomilerini ayakta tutacak tedbirleri hayata geçirmek için yoğun çaba harcadığını aktaran Matlı, şöyle devam etti:

"Ekonomimize ciddi olumsuz yansımaları olan salgın sürecinde, çatı kuruluşumuz TOBB öncülüğünde sorunları çözüme kavuşturma noktasında gece gündüz demeden aralıksız çalıştık. Üyelerimizden gelen sıkıntı ve taleplerin giderilmesi noktasında hükümetimizle yoğun temaslarda bulunarak Nefes Kredisi ve Ziraat Bankası ile imzaladığımız kolay finansman protokolü gibi finansmana erişim noktasında esnafımızın ve sanayicimizin yanında olduk. Ayrıca, taleplerimiz doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ekonomik hayata ilişkin alınan tedbirler, süreci nispeten kolay atlamamızı sağladı ve Türkiye, küresel pazarların tarihi daralmalar yaşadığı bir süreçte, birçok ülkeden pozitif yönde ayrışmayı başardı."

Salgında Bursa Ticaret Borsası'nın ihtiyaç duyulan her konuda hem maddi hem de manevi desteğini esirgemediğini vurgulayan Matlı, yardım faaliyetlerinin Bursa Valiliği ve ilgili kurumlarla koordineli yürütüldüğüne değindi.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen 2021 yılından ümitli olduklarını belirten Matlı, şunları kaydetti:

"Gelinen noktada üretilen ve halihazırda devam eden aşı çalışmaları tüm dünya için bir umut ışığı oldu. Türkiye ekonomisi oldukça kritik bir eşikten geçerken iş dünyası olarak beklentimiz, hayata geçirilecek reform niteliğindeki yeni düzenlemelerle 2021 yılının daha pozitif geçmesidir. 2021'in, koronavirüsü değil ülkemizin 2023 hedeflerini ve kalkınma hamlelerini konuşacağımız bir yıl olmasını diliyoruz. Çünkü ekonomimiz, bu zamana kadar yaşanan ve bundan sonra yaşanabilecek olumsuzlukları atlatma noktasında önemli bir dirence ve kuvvete sahiptir."