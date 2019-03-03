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Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı: "TOBB aracılığıyla sunduğumuz talepler hayata geçti"

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Balıkesir’de düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN’ın da katıldığı ‘Bölge İstişare Toplantısı’nı değerlendirdi.

03 Mart 2019 Pazar 11:36
Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı: "TOBB aracılığıyla sunduğumuz talepler hayata geçti"

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Balıkesir’de düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN’ın da katıldığı ‘Bölge İstişare Toplantısı’nı değerlendirdi.


Özer Matlı, iş dünyasının özellikle son birkaç ayda TOBB aracılığıyla hükümete sunduğu pek çok talebin hayata geçtiğini vurguladı.


21 Ocak’ta gerçekleşen 10. Türkiye Ekonomi Şurası’nda gündemde olan iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği konusunun Cumhurbaşkanına aktarıldığını söyleyen Matlı, şurada konusu geçen yeni istihdam teşviklerinin hayata geçtiğini ifade etti.


Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile TOBB’un, elini taşın altına koyarak Türkiye’de bir ilki başlattığını belirten Özer Matlı, piyasada talep gören niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçildiğini ve 81 ilde, 81 meslek lisesinin oda ve borsalara verildiğini aktardı.


Matlı konuyla ilgili “Oda-Borsalarımız vasıtasıyla buralardaki mesleki eğitimin dinamik, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlayacağız, bu okullarda atölyeler ve laboratuvarlar kuracağız, mevcut olanları yenileyeceğiz, AR-GE ve Beceri Tasarım Atölyelerini faaliyete geçireceğiz, eğitim içeriklerini TOBB ETÜ desteğiyle hazırlayacağız, öğrencilere, staj ve işbaşı eğitim imkânı sağlayacağız, mezunların istihdamını da destekleyeceğiz ve buradan mezun meslek liseliler, iş hayatına hazır bir şekilde yetişecek, ara elman değil, aranan eleman olacaklar” dedi.


Balıkesir’den iş dünyasına da seslenen Matlı, ticari uyuşmazlıklarda da zorunlu arabuluculuk devrinin başladığını, “Eğer arabuluculukta da anlaşamazsanız birinci derece mahkemeye gitmek yerine TOBB Tahkim Divanı’na gelin, böylelikle daha hızlı ve daha düşük maliyetle, ihtilafları çözüme kavuşturun” dedi.


Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu, son 25 senede onlarca kriz ve çalkantı yaşadığını, Özel sektör-devlet istişaresiyle hepsinin üstesinden gelindiğini belirten Matlı, “İnşallah yine hep birlikte el ele verip, ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz” dedi.


Balıkesir’de düzenlenen Bölge İstişare Toplantısına Bakan Pekcan’ın yanı sıra TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, TESK Yönetim Kurulu Başkanı Bendevi Palandöken, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasan Eğinlioğlu, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kula, Balıkesir Esnaf Odaları Başkanı Fehmi Erdem ve iş dünyası katıldı. Toplantının sonunda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa ipeğinden yapılmış tabloyu Bakan Pekcan’a hediye etti.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:36
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