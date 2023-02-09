Bursa Teknik Üniversitesi destek personeli alacak
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 2 (iki) adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta, faks e-mail veya başka yolla yapılan müracaatlar kabul edilemeyecek ve değerlendirmeye tabi tutulamayacaktır.
Başvuru Takvimi
Başvuru başlangıç tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe
Son başvuru tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe
Başvuru sonuçlarını açıklama tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba
Sonuçların ilan edileceği internet sitesi: www.btu.edu.tr
Kazanan adayların en son evrak teslim tarihi: 10 Mart 2023 Cuma
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