0553 313 94 23

Bursa Tarım Aş’de imzalar atıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi TARIM A.Ş. çalışanlarına moral veren toplu iş sözleşmesine imzalar törenle atıldı.

16 Mart 2019 Cumartesi 15:07
Bursa Tarım Aş’de imzalar atıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi TARIM A.Ş. çalışanlarına moral veren toplu iş sözleşmesine imzalar törenle atıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat, TARIM A.Ş. bünyesinde görev yapan 90 çalışanı ilgilendiren toplu sözleşmeyi, Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılan törende imzaladı.

 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Şehir hepimizin şehri, belediye hepimizin belediyesi TARIM A.Ş. ile TÜRK-İŞ’e bağlı Tarım-İş Sendikası arasında yapılan sözleşmeden 90 personel yararlanacak. 2 yıllık sözleşme kapsamında 494 TL ile 640 TL arasında değişen yüzde 20 oranında zam ile hafta tatili ve ulusal tatillerde yapılacak mesailerde iyileştirme yapıldı. Yıllık ücretli izinlerde 1-2 gün

 

kanunda belirtilen izinlerin üzerine çıkıldı. 2019 yılı için 72 gün, 2020 için 84 gün ikramiye verilecek. Daha önce verilmeyen evlenme, ölüm, çocuk, giyim yardımları ile tabii afet avansı da verilecek” ifadesiyle de anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

 

“Harika işler yapacağız”

 

Başkan Aktaş, TARIM A.Ş.’nin 31 Mart’tan sonra Büyükşehir Belediyesi’nin popüler şirketlerinden biri olacağını söyleyerek, “TARIM A.Ş. olarak sadece hal işleten bir şirket değiliz. Bursa gibi sanayisi gelişmiş bir şehrin tarımını da geliştirmek ve desteklemek adına kurulmuş bir belediye şirketiyiz. Harika işler yapacağız ve bir gün dönüp geriye baktığımızda, insanların hayır dua okuyacağı güzellikler ortaya çıkacak” dedi.

 

Kırsal kalkınmada belirli ürünlerle ilgili ısrarlarını, az ama kaliteli adımlarla katma değer sağlama hedefiyle açıklayan Başkan Aktaş, uzlaşmacı yaklaşımdan dolayı sendika temsilcilerini de tebrik etti.

 

İlk toplu sözleşmede büyük kazanç

 

Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat, “Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilk defa bir toplu iş sözleşmesi imzalıyoruz. İlk toplu iş sözleşmesi olmasına rağmen büyük kazanımlar elde edildi” diyerek, desteklerinden dolayı Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Türk-İş Konfederasyonu olarak dikkat edilen bir noktaya da değinen Polat, demokratik ölçülerde davrandığından dolayı Başkan Aktaş’ı ayrıca tebrik etti. Aktaş da her sendikaya eşit mesafede olduğunu söyledi, milli ve manevi değerlerle ilgili hassasiyetini belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:07
  1. Bursa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkmamızın yolu daha fazla ihracat"
    1. "Yüksek gelirli ülkeler seviyesine..
    2. Ordu’da sağlık stantlarında..
    3. Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi!..
    4. Bakan Turhan'dan tatilcilere müjde!..
    5. Ekrem İmamoğlu: Bizi partizanlığa..
    6. Ricky Martin'den Yeni Zelanda tepkisi!
    7. Iraklı baba Yeni Zelanda’daki terör..
    8. Uçhisar doğalgaza kavuşuyor
    9. Ürkmezer’den görev süresi dolan..
    10. Teröristlerin üzerinden çok sayıda..
    11. Seçen, Nevşehir Belediyespor..
    12. AK Parti'nin Tekirdağ mitingi
    13. Kaza yapanlara yardıma koşan vatandaşa..
    14. Ticaret Bakanı Pekcan, Kırşehir’e..
    15. Ulaştırma Bakanı Turhan açıkladı
    16. Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü!
    17. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    18. Tutuklanan zanlıya adliye çıkışında..
    19. Mevlüt Uysal: 31 Martta Türkiye..
    20. Yolcu midibüsü şarampole yuvarlandı! 1..
    21. Yılmaz: İstihdam artacak Toroslar..
    22. Başkan adayı Erdoğan Bıyık taksici oldu
    23. Kütahyalı baba, oğlunun şehit haberini..
    24. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    25. Çaylı’dan sağduyu çağrısı
    26. Haçlı terörü sonrası Papa'dan ilk..
    27. "Talep ve ihtiyaç olursa ambulans..
    28. "Devlet kuracaklardı, Erdoğan engelledi"
    29. AK Parti'nin Tekirdağ mitingi
    30. İznik turizmine yeni nefes
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler