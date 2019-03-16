Bursa Tarım Aş’de imzalar atıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi TARIM A.Ş. çalışanlarına moral veren toplu iş sözleşmesine imzalar törenle atıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat, TARIM A.Ş. bünyesinde görev yapan 90 çalışanı ilgilendiren toplu sözleşmeyi, Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılan törende imzaladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Şehir hepimizin şehri, belediye hepimizin belediyesi TARIM A.Ş. ile TÜRK-İŞ’e bağlı Tarım-İş Sendikası arasında yapılan sözleşmeden 90 personel yararlanacak. 2 yıllık sözleşme kapsamında 494 TL ile 640 TL arasında değişen yüzde 20 oranında zam ile hafta tatili ve ulusal tatillerde yapılacak mesailerde iyileştirme yapıldı. Yıllık ücretli izinlerde 1-2 gün

kanunda belirtilen izinlerin üzerine çıkıldı. 2019 yılı için 72 gün, 2020 için 84 gün ikramiye verilecek. Daha önce verilmeyen evlenme, ölüm, çocuk, giyim yardımları ile tabii afet avansı da verilecek” ifadesiyle de anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

“Harika işler yapacağız”

Başkan Aktaş, TARIM A.Ş.’nin 31 Mart’tan sonra Büyükşehir Belediyesi’nin popüler şirketlerinden biri olacağını söyleyerek, “TARIM A.Ş. olarak sadece hal işleten bir şirket değiliz. Bursa gibi sanayisi gelişmiş bir şehrin tarımını da geliştirmek ve desteklemek adına kurulmuş bir belediye şirketiyiz. Harika işler yapacağız ve bir gün dönüp geriye baktığımızda, insanların hayır dua okuyacağı güzellikler ortaya çıkacak” dedi.

Kırsal kalkınmada belirli ürünlerle ilgili ısrarlarını, az ama kaliteli adımlarla katma değer sağlama hedefiyle açıklayan Başkan Aktaş, uzlaşmacı yaklaşımdan dolayı sendika temsilcilerini de tebrik etti.

İlk toplu sözleşmede büyük kazanç

Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat, “Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilk defa bir toplu iş sözleşmesi imzalıyoruz. İlk toplu iş sözleşmesi olmasına rağmen büyük kazanımlar elde edildi” diyerek, desteklerinden dolayı Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Türk-İş Konfederasyonu olarak dikkat edilen bir noktaya da değinen Polat, demokratik ölçülerde davrandığından dolayı Başkan Aktaş’ı ayrıca tebrik etti. Aktaş da her sendikaya eşit mesafede olduğunu söyledi, milli ve manevi değerlerle ilgili hassasiyetini belirtti.