Bursa sevdalısı ‘Milli Şair’e Bursalı vefası

Bursa’nın Yunan işgalinin ardından Ankara’da meclis kürsüsüne siyah örtü örtülmesinden etkilenerek ‘Bülbül’ şiirini kaleme alan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, doğumunun 145, vefatının ise 82. yılında, ‘Bülbül’ şiirini yazdığı Tacettin Dergahı’nda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı törenle anıldı.

Ersoy’un torunu da törene katıldı

Bursa’nın işgaline çok üzülen ve meclis kürsüsüne siyah örtü örtülmesinden etkilenerek ‘Bülbül’ şiirini yazan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un, şiiri kaleme aldığı Tacettin Dergahı’nda, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Törene; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri Osman Mesten, Müfit Aydın, Zafer Işık, Atilla Ödünç, Vildan Yılmaz Gürel ve Emine Yavuz Gözgeç, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Yücel Yıldız ile Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon ve Ersoy’un yakın arkadaşı Hasan Basri Çantay’ın yeğeni Latif Çantay da katıldı.

Bursa’da işgal, Ankara’da yas

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Bursa ve Ankara’nın tarihsel açıdan benzer özelliklerini anlattı. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bu iki şehri, “Biri Türk ruhunun en halis ölçülerine kendiliğinden sahip, ecdadımızın yeni baştan kurduğu bir şehir; diğeri “daima dasitani ve muharip”…” sözleriyle anlattığını dile getiren Başkan Aktaş, “Biri Osmanlı’nın dibacesi, diğeri milli mücadelenin… Birinin ayağına diken batsa, diğeri karalar bağlar. Nitekim Bursa’nın işgaline yas tutanların Ankara’da meclis kürsüsüne siyah örtüler sermesi en güzel örneğidir bu kardeşliğin... Selahaddin Eyyubi, Kudüs işgal edildiğinde başındaki beyaz sarığı çıkarıp, siyah sarık takmış. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de belki buradan ilhamla, Bursa işgal edildiğinde meclis kürsüsüne ‘Puşide-i Siyah’ örtülmesini istemiş. Puşide-i Siyah, kapkara duruşu ile meclis kürsüsünü uzun süre kapladı. Ona bakan her Türk evladı, her Türk mebusu o örtü orada durduğu sürece utandı, hicap duydu, öfkesini her dem taze tuttu. Ta ki, 11 Eylül günü Bursa Belediyesi binasına Türk bayrağı çekilene kadar” diye konuştu.

Torunu, Mehmet Akif’i anlattı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne, anlamlı jestten dolayı teşekkür eden Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon ise dedesinin İstiklal Marşı’nı yazmaya nasıl ikna edildiğini anlattı. Dedesinin para için şiir yazma fikrine karşı olduğunu, bu nedenle de İstiklal Marşı için para ödüllü bir yarışma düzenlendiği için bu yarışmaya katılmak istemediğini dile getiren Argon, “Dönemin Maarif Vekili Hasan Basri Çantay, dedemle aynı evde kalan en yakın arkadaşı, mecliste de yan yana oturuyorlar. Hasan Basri dedemi şiir yazması için ısrar ediyor ve para işinin halledildiğini söylüyor. Bunun üzerine dedem 2-3 gün içinde şiiri yazıyor. İki üç okumadan sonra İstiklal Marşı’nın kabul edileceği belirleniyor. Son olarak Mustafa Kemal, şiiri bir kez kendisi dinlemek istiyor. O oturumda şiiri Hamdullah Suphi okuyor ve herkes çok etkileniyor. Mecliste “Yaşa, var ol” sesleri yükselince dedem utanıp, dışarıya kaçıyor. Şiir kabul edildikten sonra da hazineden dedemi arayıp, “Yarışmanın ödeneği çıktı, gel al” diyorlar. Dedem 500 liralık ödülü, tek bir şartla kabul ediyor ve paranın tamamını şehit gazi çocuklarına eğitim veren kuruma bağışlıyor ki o zaman cebinde sadece 2 lira varmış... Dedemin her yönünü seviyorum ama en çok samimiyetini seviyorum” açıklamasını yaptı.