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Eğitim Bursa okullar tatil mi? 30 Kasım Bursa’da okullar var mı?
Eğitim

Bursa okullar tatil mi? 30 Kasım Bursa’da okullar var mı?

Marmara Bölgesi'nde şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. Bursa'da da gün boyu lodos hayatı adeta felç etti. Kentte ağaçlar devrilirken, çatılar uçtu. Pek çok şehirde lodos sebebiyle okullar tatil edildi. Bursa'da yaşayan vatandaşlar yarın okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Peki, yarın Bursa’da okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 21:44:00 - 2021-11-29 22:05:20
Bursa okullar tatil mi? 30 Kasım Bursa’da okullar var mı?

Türkiye’nin büyük bir bölümü fırtınaya teslim oldu. Bursa’da yaşayan vatandaşlar yarın okulların olup olmadığını araştırmaya başladı.

Bursa okullar tatil mi? 30 Kasım Bursa’da okullar var mı?

Bursa'da kuvvetli lodos, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kent merkezi ile çevre ilçelerde dün akşam başlayan lodos etkisini yer yer artırarak sürdürüyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle yarın bütün eğitim öğretim kurumlarındaki yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildiğini belirtti.

Vali Canbolat, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

 

Yarın üniversiteler tatil mi? 30 Kasım yarın üniversitelerde ders olacak mı?
Yarın üniversiteler tatil mi? 30 Kasım yarın üniversitelerde ders olacak mı?

Eğitim

Yarın üniversiteler tatil mi? 30 Kasım yarın üniversitelerde ders olacak mı?

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