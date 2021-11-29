Türkiye’nin büyük bir bölümü fırtınaya teslim oldu. Bursa’da yaşayan vatandaşlar yarın okulların olup olmadığını araştırmaya başladı.

Bursa okullar tatil mi? 30 Kasım Bursa’da okullar var mı?

Bursa'da kuvvetli lodos, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kent merkezi ile çevre ilçelerde dün akşam başlayan lodos etkisini yer yer artırarak sürdürüyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle yarın bütün eğitim öğretim kurumlarındaki yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildiğini belirtti.

Vali Canbolat, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.