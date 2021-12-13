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Yerel Bursa merkezli 'Kaçak altın' üreticilerine baskın!
Yerel

Bursa merkezli 'Kaçak altın' üreticilerine baskın!

Emniyet ekiplerinin altın kaçakçılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. Operasyonda 10 milyon TL değerinde altın ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 12:48:00 -
Bursa merkezli 'Kaçak altın' üreticilerine baskın!

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Darphane Genel Müdürlüğü’nce çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını üretip piyasaya süren kişilerin tespiti yapıldı.

3 ilde eş zamanlı operasyon

Ekipler, 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından perşembe günü Bursa merkezli İstanbul ve Gaziantep'te 14 ev, 3 kuyumcu dükkanı, 3 kuyumcu atölyesi ve darphaneye çevrilmiş bir villaya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sahte altın basılan atölyeye bakın yapıldı

C.B. isimli şüphelinin villasının bodrum katının sahte altın basma amacıyla atölyeye dönüştürüldüğü tespit edilirken, B.T.'nin ikametinde ise 5 parça cumhuriyet altını kalıbı ele geçirildi.

14 kişi gözaltına alındı

Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, tekli Reşat, birlik, 2,5’luk Osmanlı lirası, kulplu Hamit beşlisi olarak tabir edilen toplam bin 18 altın, takoz olarak tabir edilen yaklaşık 8 kilo ağırlığında 3 eritilmiş hurda altın ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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