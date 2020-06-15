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Aktüel

Bursa merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 2 muvazzaf asker daha adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:00:38 -
Bursa merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 2 muvazzaf asker daha adliyeye sevk edildi

BURSA (AA) - Bursa merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 2'si daha adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin gözaltına aldığı zanlılardan 2 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bu muvazzaf askerlerin yanı sıra gözaltı sürelerinin uzatılması amacıyla biri astsubay, 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen 41 şüphelinin yakalanması için Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Elazığ, Isparta, Ordu, Trabzon, Yalova, Ağrı, Nevşehir, Kırklareli, Denizli ve Amasya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, 39 zanlı yakalanmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 12'si tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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