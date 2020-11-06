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Aktüel Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 22:59:45 -
Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Gözaltındaki şüpheliler, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında yakalama kararı çıkartılan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör ve büfe telefonlarından ardışık olarak arandıkları tespit edilen, aralarında "mahrem imam", açığa alınmış astsubay ve emekli astsubay ile eski askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bursa, Ankara, İstanbul ve Osmaniye'de belirlenen adreslere 2 Kasım’da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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