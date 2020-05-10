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Aktüel

Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlaması sakinliği

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:40:02 -
Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlaması sakinliği

BURSA (AA) - Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dün başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Bursa, Eskişehir ile Balıkesir'de cadde ve sokaklarda sakinlik yaşandı.

Bursa'da, Kovid-19 önlemleri öncesi yılın her dönemi yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı, Heykel ve Ulu Cami ile civarında yoğunluk gözlenmedi.

Kentteki bazı parklarda ve yollarda ise tedbirler çerçevesinde 4 saatliğine dışarı çıkabilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile yanlarındaki refakatçilerden dolayı kısmen hareketlilik görüldü. Maskelerini takan vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat ederek açık havada gezinti yaptı.

Eskişehir'de salgın öncesi yoğun olan İsmet İnönü, İki Eylül, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan ve Şair Fuzuli caddeleri sessizliğe büründü. Bazı yaşlı vatandaşlar, sessiz ve sakin bir ortamda yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı.

Balıkesir'de, Kovid-19 önlemleri öncesi yılın her dönemi yoğunluk yaşanan Ali Hikmetpaşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddelerinde kısıtlama kapsamındaki vatandaşların evden çıkmaması nedeniyle sakinlik hakim oldu. 65 yaş ve üstü kişiler ise maske takarak parklarda yürüdü. Kentin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki vatandaşların sokakta bulunmasına izin vermedi.

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