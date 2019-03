Bursa emin adımlarla geleceğe yürüyor

20 yılda yapılan 54 kilometrelik raylı sistem hattının, yeni projelerle 114 kilometreye çıkarılacağını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, her alanda hayata geçirecekleri projeleri Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende bir bir anlattı. Bugüne kadar Bursa için hizmet üreten herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Aktaş, şu mesajları verdi:

Huzur veren şehir

Bir şehir tasavvuru oluşturduk. Çünkü biliyoruz ki, Bursa bir cihan imparatorluğunun kurulduğu bir şehir. Bursa şehirlerden bir şehir değil, çok özellikli bir şehir. Bursa’nın geçirdiği süreçleri, geldiği noktayı, bugüne kadar sağladığı başarıyı inceledik ve bir yol haritası belirledik. Konularımızı altı başlıkta, ulaşım trafik, kentleşme ve çevre, turizm, yerel ekonomik hayat, sosyal hayat ve eğitim, kültür sanat ve spor olarak belirledik.

Dünyanın tüm gelişmiş şehirlerinin en önemli ve çözümü için en fazla para harcanan sorun trafik ve ulaşım. Bu gerçekten hareketle yatırımlarda aslan payını ulaşıma ayıracağız. Bursa’nın 2035 yılını hedef alan ulaşım master planını hazırladık. İki yıl sonra Bursa’da ulaşımın sorun olarak gündeme gelmeyecek. 17.8 kilometrelik 20 istasyonlu Emek Arabayatağı hattında günlük 104 bin ve 30.9 kilometrelik 32 istasyonlu Kestel Üniversite hattında da günlük 180 bin olmak üzere toplam 284 bin yolcu taşıdık.

Bursa demir ağlarla örülüyor

Hem mevcut hattı daha rantabl hale getirecek sinyalizasyon optimizasyonu çalışmaları başladı. Bu çalışma tamamlandığında 3,75 dakika olan sefer sıklığı iki dakikaya inecek. Sadece bu düzenleme ile birlikte yeni bir hat yapmadan 284 bin olan günlük yolcu sayısı 2020 Temmuz ayında 460 bine çıkacak. Bunun yanında hepinizin bildiği Terminal hattı var. Müstakil olan bu hattı mevcut hatta entegre ediyoruz. Terminal – Kent Meydanı raylı sistem hattımız 8.2 kilometre ve 11 istasyonu var. Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi ve gereken ne ise yapılacak. Bunun yanında 1355 yataklı şehir hastanemiz geliyor. Yine Yüksek Hızlı Tren Bursa’mızla buluşuyor. Yüksek Hızlı Trenin Bursa’daki bitiş noktasını göze alıp, halkımızın tamamen raylı sistemle hızlı trene ulaşımı temin için planlamamızı yaptık. Emek’te biten hattı 5,5 kilometrelik ilave hat ve 4 istasyonla şehir hastanemiz ve Yüksek Hızlı Trenle buluşturuyoruz. Bunun yanında Üniversite hattımızı da 3 kilometre ilave hat ve 2 istasyonla Görükle’ye ulaştıracağız.

Gürsu’dan Çalı’ya yeni metro

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitinginde sözünü verdiği Gürsu Çalı arası 28.2 kilometrelik yeni metro hattı, Gürsu’dan başlayıp tamamı yer altından olacak. Hattımız Değirmenönü, Otosansit, Esenevler, Hastane, Mesken, Yeşilyayla, Zafer Plaza, Kültürpark, Acemler ve devamında Çalı’ya kadar uzanacak. Özellikle Ulucami Hanlar Bölgesi civarında oluşturacağımız tarih adalarını da ayağa kaldıracak önemli bir çalışma. Metromuz hep doğu batı aksında. Kuzey güney aksında bir hattımız yok. Biliyorsunuz Demirtaş çok yoğun bir mahallemiz. Demirtaş OSB çok aktif sanayi bölgelerinden biri. Demirtaş’tan başlayıp FSM’den geçen ve Çalı’ya kadar devam eden 20.2 kilometre ve 17 istasyonlu yeni hattımız da 104 bin yolcu taşıma kapasitene sahip olacak. Bunun yanında BTSO’nun özel olarak ilgilendiği TEKNOSOB bizim yük akımız. Görükle’deki hattımızın Kızılcıklı ve Başköy’e sağlıklı şekilde ulaşımı kaçınılmaz bir gerçek. Bunun için de 6 kilometre uzunluğunda ve 6 istasyondan oluşan yeni bir hattımız var. Tıkır tıkır, saat gibi işleyen bir sistem kurguladık. Hesaplarımızı yaptık. Tüm bunlarla halen 54 kilometre olan mevcut hattımızı 60 kilometre ilave ile 114 kilometreye çıkarıyoruz.

Acemler düğümü çözülüyor

İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yüzde 12 daha fazla araç trafiğinin olduğu, Bursa’daki tüm yolların kesişme noktası olan Acemler’deki düğümü çözmek için de projeler hazırladık. Seçim sonrası ilk olarak işe Acemler’den başlayacağız. İzmir Ankara yolunun her iki yönüne yapılacak yan yollar, Hayran Cadde’nin duble yola çıkarılması, bölgeye yapılacak bin araçlık otopark ile Acemler nefes alacak... Yeni dönemde toplam 59 akıllı kavşak uygulaması, katlı mekanik otoparklar, park et devam et sistemleri ve 235 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu gibi yatırımlar da trafiğe nefes aldıracak.

Kentleşme ve çevre başlığı altında en fazla önem verdiğimiz konuların başında ‘yeniden yeşil Bursa’ hedefi var., 40 dönümlük Atatürk Stadyumu’nun yanında Ürünlü’de 70 futbol sahası büyüklüğündeki 500 dönüm alanın da millet bahçesi olarak Bursa’ya kazandıracağız.