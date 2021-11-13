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Kültür - Sanat Bursa Devlet Tiyatrosu Balıkesir seyircisiyle buluşacak
Kültür - Sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu Balıkesir seyircisiyle buluşacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün “Her İlde Tiyatro Projesi” kapsamında Bursa Devlet Tiyatrosu Balıkesir’de çocuk tiyatroseverler ile buluşacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 17:57:00 -
Bursa Devlet Tiyatrosu Balıkesir seyircisiyle buluşacak

Kazım Güçlü’nün yazıp yönettiği Tıngır Mıngır Ülke 14 Kasım 2021 pazar günü saat:11.00 ve 14.00 ‘de Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde sahne alacak.

Oyunda; AVP Bursa Devlet Tiyatrosunun genç yetenekleri Ceren Kayış, Cem Hamza Çanakoğlu, Deniz Orakçı Yavuz, Acan Ağır Aksoy, Çağrı Zora, Öykü Esendemir Örük, Kübra Tüzgün, Ferhun Yılmaz, Orhan Ergün ve Meriç Taner Kadıoğlu rol alıyorlar.

Işık tasarımını Sinan Mahçup’un, kostüm tasarımını Deniz Göl’ün, dekor tasarımını Özlem Kurtdere’nin, koreografisini Pınar Ataer’in yaptığı oyunun müzikleri, Türk Pop Müziğinin en değerli isimlerinden biri olan besteci, aranjör ve yorumcu Fatih Erkoç tarafından bestelendi.

Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Arzu Tan Bayraktutan “Uzun bir aradan sonra Balıkesir’de minik seyircilerimizle buluşacak olmaktan çok mutluyuz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bu önemli organizasyon için teşekkür ediyoruz” dedi.

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