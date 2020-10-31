Bursa depremzedeler için teyakkuzda

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 709 kişinin de yaralandığı 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi adeta teyakkuza geçti. Depremin hemen ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek amacıyla 5 araç ve 20 itfaiye personeli İzmir’e gönderildi. Bursa’dan giden kurtarma ekipleri, hemen kurtarma çalışmalarına başlarken, bölgeden gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi, ikinci bir kafileyi daha gece yarısı yola çıkardı. Sıcak çorba, meyve suyu, su, çay ve emekten oluşan temel gıda maddeleri ile birlikte 20 kişilik ilave bir ekip daha BESAŞ fabrikasından yola çıkarak İzmir’e uğurlandı.

Yaraları birlikte saracağız

İzmir’e gönderilen ikinci kafileyi uğurlamaya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Depremin hemen sonrasında derhal AFAD ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyemizin itfaiye arama kurtarma ekiplerini 5 araç ve 20 itfaiye eri olmak üzere olay mahalline intikal ettirdik. Ekiplerimiz şu an orada çalışıyor. Öncelikle büyük geçmiş olsun. En son dakika itibariyle 17 vefat, 709 da yaralı vatandaşımız var. Şimdi de inşallah BURFAŞ, BESAŞ VE JEOTERMAL A.Ş’den oluşan 20 kişilik ikimizi olay mahalline intikal ettiriyoruz. İnşallah bu arkadaşlarımız da gecenin ilerleyen saatlerinde orada olacaklar. Oluşturduğumuz kriz masası ile Genel Sekreterimiz marifetiyle oradaki Valilikle ve ilgili Vali Yardımcısıyla irtibat kurduk ve eksik aksak olan konularla alakalı takviye yapıyoruz. 15 bin kişilik sıcak çorba ve ekmek, 25 bin kişilik çay, 10 bin adet meyve suyu ve bir tır suyu da farklı araçlarla buradan sevk ediyoruz. Tabii ihtiyaca binaen de yine gerekli takviyeleri yapacağız. Tekrar ölenlere rahmet diliyorum. Bütün milletimizin, İzmirli hemşehrilerimizin başı sağ olsun. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yine devletimiz tüm kurumlarıyla olaya sahip çıktılar. İnşallah en az hasarla süreç atlatılır diye temenni ediyorum. Bölgeye giden çalışma arkadaşlarımıza da özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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