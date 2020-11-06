Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
BURSA (AA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 16.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 18.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Elverişsiz hava şartları nedeniyle BUDO'nun 07.00-15.30 saatlerindeki 9 seferinin de programdan kaldırıldığı duyurulmuştu.