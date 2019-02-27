Bursa dahi çocuklarını arıyor

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı Bursa’da faaliyete başlıyor.

TÜZDEV Vakfı Bursa Şubesi’nin resmi açılışının 28 Şubat Perşembe günü Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Plaza 16’da hizmete başlayacağı bildirildi.

Vakıf Bursa Şube Başkanı Bilal Özdemir, Genel Başkan Op.Dr. Kemal Tekden’in katılımıyla hizmete başlayacaklarını belirterek, "Genel Başkanımız aynı gün saat 18.30’daki açılışın ardından 19.00’da bir konferans verecek. Amacımız Bursa’daki üstün zekalı ve dahi çocukları bulmak, eğilimlerini tespit etmek ve takip etmek. Yerli ve milli ahlaklı, erdemli çocuklar yetiştirmek amacıyla kurulan vakfımızın Bursa’daki başlangıcını yapıyoruz" dedi.

Üstün zekalı çocukların Türkiye’nin yerüstü hazinesi olduğuna dikkat çeken Bilal Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye son yıllarda teknoloji ve ekonomisindeki gelişimlerle dünya devleri arasında yerini almıştır. Eksiğimiz olan üstün zekalı ve yetenekli çocukların eğitimi, bunların iyi kanalize edilmesi ve ilgili tüm kurumların koordinasyonu sağlamak bizim görevimiz olacak. Bursa’dan Türkiye ve dünyaya üstün zekalı ve dahi çocuklar yetiştireceğiz. Amacımız bu çocukların farklılıklarına uygun özel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak. TÜZDEV bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği halinde çeşitli projelere imza atıyor"

Çocuklarının üstün zekalı ya da dahi olduğuna inanan tüm ebeveynleri açılışa beklediklerini kaydeden Özdemir, Bursa’nın bundan sonra bu konularda ön planda olacağını sözlerine ekledi.