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Gündem Bursa CHP’nin çiftliğine döndü! Bir koltukta baldız, diğerinde yeğen
Gündem

Bursa CHP’nin çiftliğine döndü! Bir koltukta baldız, diğerinde yeğen

Yeniakit Publisher
2024-05-06 13:29:00 -
Bursa CHP’nin çiftliğine döndü! Bir koltukta baldız, diğerinde yeğen

CHP’liler 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından ele geçirdikleri belediyeleri akraba çiftliğine çevirmeyi sürdürüyor. Yıllardır AK Parti’nin yönettiği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP’li Mustafa Bozbey’in belediyedeki kritik koltuklara yandaşlarını ve akrabalarını atamaya devam ediyor.

HABER MERKEZİ

CHP’liler 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından ele geçirdikleri belediyeleri akraba çiftliğine çevirmeyi sürdürüyor.

CHP’li Mustafa Bozbey’in Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevine baldızı Sezen Uğurlu ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na ise CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala’nın eşi Şafak Baba Pala’yı atamasının ardından bir skandal atamaya daha imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey’i şehirdeki kentsel dönüşüm, imar ve inşaat işlerinden sorumlu olan belediye iştirak şirketi BURKENT’e yönetim kurulu başkanı olarak atadı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Skandal atama seçimden önce liyakat naraları atan CHP’lilerin belediyeleri nasıl yandaş çiftliğine çevirdiğini gözler önüne seriyor.

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