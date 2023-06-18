Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden çok mesaj! Hüseyin Turan konseri iptal edildi...

Aldığı ödülünü LGBT'li sapkınlara ithaf eden Melike Şahin'den sonra, provokatif paylaşımlarda bulunan Hüseyin Turan'ın da Bursa'da vereceği konser iptal edili.

Açıklama Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan geldi.

Başkan Aktaş, çok net ifadelerle şunları yazdı:

61. Bursa Festivali’nin anlaşmaları Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı tarafından seçimden aylar önce gerçekleştirilmişti. Ancak seçim sürecinde ve sonrasında bazı sanatçıların toplumumuzu ayrıştırıcı, değerlerimize saygısızlık yaptığı açıklamalarını gördüğümüzde, buna tepkisiz kalmamız beklenemezdi. Bu nedenle daha önce Melike Şahin konserini iptal etmiştik. Bugün de Hüseyin Turan isimli sanatçıyı konser programımızdan çıkarmış bulunuyoruz. Kültür sanat çalışmalarımızda milli iradeye ve toplumun değerlerine saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim...

Hüseyin Turan, ecdad Osmanlı'yı hedef alan paylaşımlarda bulunarak toplumu ayrıştırıcı ifadeler kullanmıştı.

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Turan öte yandan seçim sürecinde nefret diline de başvurmuştu.