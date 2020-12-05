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Aktüel Bursa Büyükşehir Belediyesi "immün plazma bağış seferberliği" başlattı
Aktüel

Bursa Büyükşehir Belediyesi "immün plazma bağış seferberliği" başlattı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 16:08:21 -
Bursa Büyükşehir Belediyesi "immün plazma bağış seferberliği" başlattı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görenlerin hayata tutunmaları için immün plazma bağış seferberliği başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Haydi Bursa, sen de plazma bağışla, herkes hayata tutunsun" sloganıyla planlanan kampanya kapsamında, koronavirüsü atlatmış ve hastalığın üzerinden 28 gün geçmiş kişiler, kan bağışında bulunarak, hastanede tedavi görenler için umut olacak.

Kampanyaya katılanlar ambulanslarla evlerinden alınacak ve Kızılay Kan Merkezinde bağış yaptıktan sonra ambulanslarla evlerine bırakılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da yaşayan herkesi kampanyaya katılmaya davet etti.

Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, özlenen günlere tekrar dönüleceğine inandığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Kovid-19 ile mücadele eden hastalara destek olmak için yeni bir süreci devreye aldık. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, plazma bağış seferberliği başlatıyoruz. Hastalığı geçirmiş, şifa bulmuş ve üzerinden 28 gün geçenleri hastanelerde şifa bekleyenler için plazma vermeye davet ediyoruz. 4441600 numaralı çağrı merkezini arayarak plazma bağış başvurusu yapan hemşehrilerimizi, ücretsiz olarak ambulanslarımızla evlerinden alıp Kızılay Kan Merkezi'ne götürecek ve plazma bağışı gerçekleştikten sonra evlerine geri getireceğiz."

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