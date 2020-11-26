  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, harcamalara ilişkin açıklamalarda bulundu
Aktüel

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, harcamalara ilişkin açıklamalarda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-26 19:42:01 -
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, harcamalara ilişkin açıklamalarda bulundu

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Rize'de inşa edilen meydana ilişkin sağlanan finansal destekle Bursa'nın tanıtımına yönelik yapılan harcamalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı üçüncü olağan toplantısı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Yıldırım Beyazıd Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıyı yöneten Aktaş, meclis üyelerinin soruları üzerine Rize'de inşa edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na ilişkin sağlanan finansal destek konusunda iftiraya uğradığını belirtti.

Aktaş, ilgili meydana finansal destek sağlanması yönündeki kararın 2014'te Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince alındığını hatırlatarak, "Araştırın lütfen. Meclis karar almış. Konu, 2014 yılında belediye gündemine gelmiş. Söz konusu inşaatın gerçekleştirilmesi yönünde protokol yapılması için dönemin belediye başkanı Recep Altepe'ye oy çokluğuyla yetki verilmiş. Karar, 14 ret oyuna karşılık 77 kabul oyuyla alınmış. Çalışmaları yapılmış, ödemek de bana nasip olmuş. Sanki burada Bursa bütçesini zarara uğratıyormuşum gibi bir duyguyu tüm Bursa'ya, Türkiye'ye yaymak en hafif tabiriyle iftiradır." açıklamasında bulundu.

Toplantıda medyaya verilen desteklere de değinen Aktaş, Bursa'nın tanıtımı için farklı yayın organlarına objektif bir şekilde muhtelif desteklerin verildiğini ve bu uygulamanın Türkiye'nin her yerinde benzer olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bursa'nın seçilmiş belediye başkanıyım. Gezdiğim kanallarda, gazetelerde, medya mecralarında şehrimizi anlatıyorum çünkü Bursa'daki tekstilci de otomotivci de turizmci de esnaf da sorumluluğum altında. Şehrin reklamını yapmak, değişim ve dönüşümünü sağlamak, turizmini hareketlendirmek için belirli kaynaklar kullanılır. Dolayısıyla bunu sağlayan gazetelere, medya organlarına destek verilmesi kadar doğal bir şey yok."

Meclis toplantısı öncesinde BUSKİ Genel Kurulu yapıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2021 gelir bütçesi 1 milyar 380 milyon lira, gider bütçesi ise 1 milyar 280 milyon lira olarak belirlendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş teklif!
Dünya

Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş teklif!

Bulgaristan Ekonomi Bakan Yardımcısı Yana Topalov, Sofya ve Ankara'nın ortak işetmeler kurarak üçüncü ülke piyasalarında işbirliği yapabilec..
Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü
Medya

Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü

Ordu'da yerel bir televizyon kanalında haber spikerliği yapan Ebru Poyraz, kadına şiddete dikkat çekmek için morluk ve yara izi görünümü ver..
Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma
Gündem

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri El Sani anlaşma imzaladı.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay