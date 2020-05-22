Bursa Beton, ramazan bayramını kutladı

Beton sektörünün güçlü temsilcilerinden Bursa Beton, tüm islam aleminin ramazan bayramını kutladı.

Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay, ramazan bayramını kutladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bayramlar, barış, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı tazeleyen, bize bir olmanın önemini hatırlatan birlik ve beraberliğin en güzel simgesidir. Bursa Beton ailesi olarak nesiller arası bağı güçlendiren bir bayrama daha ulaşmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugünlere karşı büyük sorumluluğumuz ve yarınlara dair inancımızla nice bayramlara ermeyi temenni ederiz. Bu vesile ile ramazan bayramınızı kutlar, sağlık ve esenlikler dileriz.”