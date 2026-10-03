Bursa AFAD Arama ve Kurtarma Birliği ulusal akreditasyon (İRNAP) sınavını tamamladı

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) tarafından tanımlanan standartlar doğrultusunda gerçekleştirilen Ulusal Akreditasyon (İRNAP) sınav sürecini başarıyla tamamladı. Süreç, AFAD koordinasyonunda ve sınav gözlemcilerinin gözetiminde yürütüldü.

Birlik personeli yalnızca teorik bilgiyle sınanmadı; saha uygulamalarını da kapsayan kapsamlı bir sınav sürecinden geçti. Ekibin afetlere müdahale konusunda sahip olduğu kapasite farklı başlıklar altında değerlendirildi: ekip yapılanması, personel yeterlilikleri, görev ve sorumluluklar, operasyonel planlama, ekipman ve lojistik kapasite ile kayıt ve raporlama işlemleri.

Afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla AFAD bünyesinde görev yapan arama ve kurtarma ekiplerinin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Saha tatbikatları sınavın önemli bölümünü oluşturdu

Teorik olarak edinilen bilgiler, gerçek afet senaryolarına uyarlanarak uygulandı. Çalışmalarda ekiplerin muhtemel bir afet sırasında görevlerini ne ölçüde koordineli ve güvenli şekilde yerine getirebildikleri değerlendirildi. Tatbikatlarda ekip organizasyonu ve görev dağılımları başta olmak üzere personel ve ekip yeterlilikleri kontrol edildi.

Operasyon öncesinde yapılması gereken planlama ve dokümantasyon çalışmaları ile saha içindeki haberleşme ve koordinasyon süreçleri de gözlem altında tutuldu. Ekiplerin kullanacağı araç, gereç ve ekipmanların hazırlığı ile lojistik kapasite de sınav kapsamında ele alınırken, operasyon sırasında güvenlik ve iş sağlığı kurallarına uyulup uyulmadığı incelendi.

İdari ve teknik süreçler de incelendi

Akreditasyon sınavında yalnızca saha içindeki müdahale kabiliyeti değil, operasyonun başından sonuna kadar yürütülmesi gereken idari ve teknik süreçler de ele alındı. Saha operasyonlarına ilişkin kayıtların tutulması, raporlama faaliyetleri, ekiplerin sevk ve idaresi ile yönetim kapasitesi incelendi.

Yapılan çalışmalarla birliğin muhtemel afet ve acil durumlarda görevlerini belirlenen standartlar doğrultusunda yerine getirebilme kapasitesinin ortaya konulması amaçlandı.

Hedef, sahaya hazır ve koordineli ekip yapısı

Ulusal akreditasyon sürecinin, afet ve acil durumlarda görev alacak arama ve kurtarma personelinin sahaya hazır, standartlara uygun, disiplinli ve koordineli şekilde çalışmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Süreçle birlikte ekipler arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, farklı görev alanlarında birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi ve afet anında müdahalenin daha etkin şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Sınavın tamamlanmasıyla ekiplerin afetlere müdahale konusunda sahip olduğu bilgi, beceri ve operasyonel kapasitesinin belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirildiği bildirildi.