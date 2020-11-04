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Aktüel Bursa Adliyesinde bıçaklı kavga: 4 yaralı
Aktüel

Bursa Adliyesinde bıçaklı kavga: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:10:54 -
Bursa Adliyesinde bıçaklı kavga: 4 yaralı

BURSA (AA) - Bursa Adliyesinin önünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Ramazan A, Behçet A. ve yakınları, akrabaları olan ve daha önceden aralarında husumet bulunan Özbek A. ve akrabaları arasındaki dava için Bursa Adliyesine geldi. Adliye önünde karşılaşan taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan A. göğsünden, Behçet A. ise bileğinden bıçakla, Özbek A. ve diğer yakını ise darbedilerek yaralandı.

Adliyede görevli polis memurları kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Ramazan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, iki taraftan 9 kişiyi gözaltına aldı.

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