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Ekonomi Burs ve krediler ne zaman yatacak?
Ekonomi

Burs ve krediler ne zaman yatacak?

Burs ve krediler ne zaman yatacak? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan burs ve kredi hakkında açıklama geldi. Bakan Kasapoğlu Haziran ayı burs ve kredilerinin ödenmeye başlandığını duyurdu. Peki, Üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin burs ve kredi ödemeleri ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-06-06 17:50:00 -
Burs ve krediler ne zaman yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin burs ve kredi ödemeleri ile ilgili detayların belli olduğunu açıkladı. Yapılan açıklama sonrasında öğrenciler ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Burs ve krediler ne zaman yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanının yaptığı açıklamada, 6 Haziran itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu. TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Haziran, "2" olanlar 7 Haziran, "4" olanlar 8 Haziran, "6" olanlar 9 Haziran, "8" olanlar 10 Haziran'da ödemelerini alabilecek.

 

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