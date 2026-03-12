Bürokratik zulümler: Herkes istediği gibi hareket edebilir mi?

İşte Nasuh Boztepe'nin yayınladığı o videodaki detaylar;

Değerli izleyiciler,

İşyerlerinde resmi belge niteliğinde olan onaylı tespit öneri defteri vardır. İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri, tespit ettikleri hususları buraya yazarlar ve bu durum işverene tebliğ edilmiş sayılır.

Daha önce konuşmalarımda değindiğim bir hususu tekrar sizlere anlatmak istiyorum.

Onaylı tespit öneri defterinin tasdiki noterden yapılırsa; bedeli yaklaşık 5000 liradır. Eğer İŞKUR’dan yapılacaksa ücretsiz olur.

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin sözleşmeleri, işveren veya vekilinin imza sirküleri, işyeri unvanı, sicili, adresi ile uzman ve hekimin bilgileri doldurulup imzalanmış defter, işveren veya vekilinin imzasıyla dilekçe ekinde İŞKUR’a müracaat edilir.

Eğer işyeri az tehlikeli sınıfta ise ve 50 kişiden az çalışanı varsa; işveren veya vekili iş güvenliği hizmetini kendisi yapıyorsa, Bakanlıktan eğitim alıp belgelendirilmişse, onaylı deftere gerek yoktur. Sağlık hizmeti hususunda ise toplum sağlığı merkezleri, aile hekimleri, kamu hizmeti sunucuları veya ÇASMER’den hizmet alınabilir. Bu hizmetler ayrıca OSGB’den de sağlanabilir.

50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri, iş güvenliği hizmetini OSGB’den alabilir. Veya kendi bünyesinde uzman çalıştırıyorsa, hekim hizmetini bu kurumlardan temin edebilir.

Bu bilgilendirmeden sonra asıl konuya gelmek istiyorum.

İŞKUR, onaylı defter tasdik için işveren veya vekilinin kuruma gelmesini, ya da dilekçeyi getirenin vekâletinin olmasını istemektedir. Bu uygulamalar yanlıştır.

İşveren iş güvenliği hizmetini almışsa, işyeri hekimini mevzuatta belirtilen kurumlardan temin edecekse, onaylı defter tasdiki bazı firmalarda yapılmakta; bazılarında ise hekim olmadan tasdik edilemeyeceği söylenmektedir.

Ocak ayında yapılan sözleşme için Şubat’ta gidince işlemin güncellenmesi istenmektedir. Bu da yanlıştır. Sözleşmelerin süresi bellidir. Bu durum bir çifte standarttır. Diğer vilayetlerde böyle bir uygulama yoktur.

Vatandaşa kolaylık sağlanacağına her şey zorlaştırılmaktadır. Daha önce bu husus konuşulduğu halde keyfi uygulamalar devam etmektedir.

Çözüm, siyasi iradededir. Görevini yapmayan, ihmal eden kişiler baş tacı edilmemelidir.

Kalın sağlıcakla.