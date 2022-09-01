Büro Memur-Sen’den Cumhurbaşkanı’na bir teşekkür ve bir talep

Yeni Akit Ankara

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak proje için Cumhurbaşkanına teşekkür eden Yazgan, kamu görevlileri için kısa vadeli çözümler üretilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Genel Başkan Yusuf Yazgan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı TOKİ Sosyal Konut Projesinin uzun vadede toplum üzerinde bir rahatlama yaratacağını ancak kamu çalışanları için bunun yeterli olmadığını söyledi.

Lojman ve kira yardımı talebi

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, enflasyon nedeniyle büyük illerde ve turizm bölgelerinde görev yapan kamu görevlilerinin maddi sıkıntı yaşadığına dikkat çekerek, başta büro hizmet kolunda görev yapan memurlar olmak üzere tüm kamu çalışanlarına lojman ve kira yardımı yapılması gerektiğini söyledi.

“TOKİ konutlarından kontenjan ayrılsın”

Yazgan, “Yüksek enflasyon nedeniyle konut satış fiyatlarının yanı sıra kiralarda yaşanan fahiş yükselişler kamu çalışanlarının geçim sıkıntısına ve daha fazla kemer sıkmasına neden oluyor. Ortalama bir memur maaşı sosyal yardımlar dahil edildiğinde 10 bin TL civarında. Kiralar ise Ankara, istanbul ve izmir gibi illerde aylık 6-7 bin TL’ye yükseldi. Memurun bu maaşla kira giderini karşılaması ve ailesinin geçimini sağlaması mümkün değil. Lojman ve kira yardımı gibi destekler ivedilikle hayata geçirilmeli” diye konuştu.

Yazgan ayrıca tatil bölgelerinde ve özellikle 3 büyük şehirde görev yapan kamu personeli için TOKİ’nin yapacağı 100 bin konuttan belirli bir kontenjan ayrılması çağrısında da bulundu.