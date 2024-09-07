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Medya Burnunuzdan da kıl aldırmıyorsunuz! Bu nasıl bir rezalet böyle
Medya

Burnunuzdan da kıl aldırmıyorsunuz! Bu nasıl bir rezalet böyle

Yeniakit Publisher
2024-09-07 12:25:00 - 2024-09-07 11:42:33
Burnunuzdan da kıl aldırmıyorsunuz! Bu nasıl bir rezalet böyle

Melih Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında İzmir Körfezi'ndeki çevre felaketine dikkat çekti. Altınok, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıklamalarını aktararak, körfezin atıksu kaynaklı kirlilikle nefes alamadığını belirtti. CHP'li belediyenin bu duruma kayıtsız kaldığı eleştirisinde bulunan Melih Altınok, belediyenin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. İşte Altınok'un yazısı:

Melih Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında İzmir Körfezi'ndeki çevre felaketine dikkat çekti. Altınok, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıklamalarını aktararak, körfezin atıksu kaynaklı kirlilikle nefes alamadığını belirtti. CHP'li belediyenin bu duruma kayıtsız kaldığı eleştirisinde bulunan Melih Altınok, belediyenin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. İşte Altınok'un yazısı:

"Çevre ve Şehricilik Bakanı Murat Kurum dün balık ölümleriyle ve siyaha dönen sularıyla gündemde olan İzmir Körfezi'ndeydi. Şunları söyledi:

"Körfezimiz, karadan gelen kirlilik nedeniyle artık nefes alamamaktadır. Balıklarımız toplu ölümler yaşamaktadır. Bakanlık olarak geçtiğimiz günlerde; bu acı durumun sebeplerini incelemek için harekete geçtik. Körfezin farklı noktalarında deniz suyu numuneleri aldık. Üzülerek söylüyorum. Denizdeki atıksu kaynaklı amonyak miktarı, olması gerekenden tam 50 kat daha fazladır. Yani bu ne demek? Evsel ve endüstriyel atıklar suya arıtılmadan karıştırılıyor demek. Bu da beraberinde koku problemini getirmekte, insan sağlığını tehdit etmektedir."

Dün gözlerimiz, Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aradı tabii.

Meğer Cemil Bey davet edildiği halde bakanın temaslarına eşlik etmemiş. Yurt dışındaymış.

20 yıldır hiçbir tedbir almayarak Körfezi lağıma çeviren CHP'nin son belediye başkanının daha önemli başka ne işi olabilir? İmamoğlu'yla dolaşmak mı?

Peki nasıl olacak bu iş? Hem birkaç gün önce "Biz temizleyemiyoruz, bakanlık yardım etsin" diye acziyetini itiraf edeceksin. Sonra da yardım istediğin yetkiliyle aynı kareye girmemek için kırk dereden su getireceksin.

Olacak iş mi?"

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Yorumlar

İ. Keskin

Bu hımbıl İzmir'i yaşanmaz hale getirdi, etti batırdı. İzmir S.O.S. veriyor. Yüzlerce kez yazdın yapılması gerekeni: Balıklıova-Ildır arası 5 km tünel ile Körfez Ege'ye bağlanacak sonuna bir tribün konulup dip akıntısı sağlanacak.

YILMAZ DURMUŞ

Klasik chpkk zihniyeti, genlerinde var, değistirmek mümkün değil, adamlar sadece oturdukları koltuklardan nemalanıp eş dost kayırmakla meşguller. Özellikle İzmir ve Ege sahil şeridinde chpkk dan kimi aday gösterirsen göster fark etmiyor, buranın seçmeni şişe kulpu tutmayana, gardrop Atatürkçüsü olmayana oy vermiyor ve nihayetinde çer çöp pislik içerisinde koklamaya razı oluyor ne diyebiliriz ki ..
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