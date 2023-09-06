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Dünya Burkina Faso’da terör katliamı
Dünya

Burkina Faso’da terör katliamı

Yeniakit Publisher
2023-09-06 01:10:00 -
Burkina Faso’da terör katliamı

Burkina Faso ordusu, ülkenin kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu 17 asker ve 36 sivil gönüllünün öldüğü belirtildi.

Burkina Faso Ordu Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Yatenga eyaletindeki Koumbri kasabasında teröristlerin saldırılarının püskürtülmesi sırasında orduya hizmet eden 17 asker ve 36 sivil gönüllünün hayatını kaybettiği, 30 güvenlik görevlisinin ise yaralandığı bildirildi.

“Bu korkaklık cezasız kalmayacak. Geriye kalan teröristleri etkisiz hale getirmek için her türlü çaba gösteriliyor” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ve mühimmatlarının imha edildiği belirtildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

Öte yandan Yatenga eyaletine bağlı Koumbri kasabasındaki askeri birimin 2 yılı aşkın bir süre önce teröristler tarafından bölgeden sürülen halkın yeniden yerleştirilmesine yardımcı olmak için konuşlandırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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