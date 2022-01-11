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Dünya Burkina Faso’da darbe girişimi gözaltısı
Dünya

Burkina Faso’da darbe girişimi gözaltısı

Burkina Faso’da Yarbay Mohamed Emmanuel Zoungrana ve 8 asker darbe hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 21:44:00 -
Burkina Faso’da darbe girişimi gözaltısı

Ulusal basındaki haberlere göre, 12. Komando Piyade Alayı Kolordu Komutanı Yarbay Mohamed Emmanuel Zoungrana, darbe hazırlığı yaptığı gerekçesiyle dün polisler tarafından gözaltına alındı.

Yarbay Zoungrana’nın tutuklanmasının ardından bugün 8 askerin daha gözaltına alındığı belirtildi. Ülkede dün akşamdan bu yana internet yavaşlatıldı. Burkina Faso'da kasımda düzenlenen terör saldırılarında 58 askerin yaşamını yitirmesi, kamuoyunda yoğun tepkilere neden olmuştu.

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