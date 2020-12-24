  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Burkina Faso'da 13 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Burkina Faso'da 13 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 01:36:33 -
Burkina Faso'da 13 terörist etkisiz hale getirildi

DAKAR (AA) - Burkina Faso'da Sahel bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütlerine ait çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kuzeydoğuda yer alan Mansila bölgesinde askeri araca kurulan pusuya karşılık 14-20 Aralık arasında havadan ve karadan 32 operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 1 askerin yaşamını yitirdiği, 13 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanırken teröristlere ait çok sayıda mühimmat, patlayıcı madde ile bir aracın ele geçirildiği kaydedildi.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır olan kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor. Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi öldü, 1 milyona yakın kişi yerinden oldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hayalet uçak dünyaya ilk kez gösterildi
Dünya

Hayalet uçak dünyaya ilk kez gösterildi

Rusya yeni nesil hayalet savaş uçağı PAK DA'nın (PAK YES) prototipini ilk kez dünyaya gösterdi.
Ebubekir Sifil'e Ayosofya Camii imamından destek
Gündem

Ebubekir Sifil'e Ayosofya Camii imamından destek

Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in Diyanet'e, Kur'an ayetleriyle alay eden "Yılmaz Özdil'in ve Cüneyt Akman'ın cesetleri camilere sokulmasın, cenaze..
Rusya, Katar'da ilan etti: Karşılık vereceğiz
Dünya

Rusya, Katar'da ilan etti: Karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "ABD yaptırımlarına sert bir şekilde karşılık vereceğiz' ..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay