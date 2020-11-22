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Aktüel Burkina Faso sandık başında
Aktüel

Burkina Faso sandık başında

Ülkede cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte düzenleniyor

Yeniakit Publisher
2020-11-22 13:21:10 -
Burkina Faso sandık başında

DAKAR (AA) - Burkina Faso'da halk, cumhurbaşkanını ve 127 milletvekilini seçmek için sandık başına gitti.

Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, mevcut Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore de dahil cumhurbaşkanlığı için 13 aday yarışıyor. Meclisteki 127 koltuk için de 10 bin 652 aday ter döküyor.

Ülkede ilk kez yurt dışındaki seçmenler de oy kullanabilecek. Buna göre 22 ülkedeki 23 bin 108 Burkina Faso vatandaşı seçimlerde oy verebilecek.

Seçimleri yerli yabancı 10 bin 400 gözlemci takip ediyor. Ülkedeki güvenlik sıkıntısı nedeniyle 1645 bölge ve köyde sandık kurulmadı.

Burkina Faso Ekonomik ve Sosyal Konseyinin ağustosta yayımladığı rakamlara göre, ülkede 2015'ten bu yana 1600 kişi terör saldırılarında yaşamını yitirdi.


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