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Burkay: “Türkiye ekonomisinin önünde fırsatlarla dolu bir dönem var”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’de 31 Mart’ın ardından 4,5 yıl gibi uzun bir süre seçim olmayacağını ifade ederek, “Ekonomimizde fırsatlarla dolu yeni bir dönem başlıyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:11
Burkay: “Türkiye ekonomisinin önünde fırsatlarla dolu bir dönem var”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’de 31 Mart’ın ardından 4,5 yıl gibi uzun bir süre seçim olmayacağını ifade ederek, “Ekonomimizde fırsatlarla dolu yeni bir dönem başlıyor. Bu süreci iyi değerlendirerek, yapısal reformlara ve ekonomimizdeki dönüşümü gerçekleştirmeye odaklanmalıyız” dedi.


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, “Seçimlerin en yüksek katılma oranıyla gerçekleştirilmesi millî irademizin güçlü tezâhürü açısından büyük değer taşımaktadır. Bu vesileyle tüm halkımızın sandığa giderek, demokratik haklarını kullanmalarını bekliyoruz. 31 Mart tarihi, ülkemizin bekâsı, istikrarlı büyüme hamlesinin devam etmesi ve ortak gelecek hedeflerimiz için büyük önem arz ediyor. Seçimlerimizi hep birlikte demokrasi şölenine dönüştürelim” dedi.


Türkiye’de 1 Nisan’dan itibaren 4,5 yıl seçim olmayacağına dikkat çeken Başkan Burkay, şunları kaydetti:


“Türkiye ekonomisi siyasi istikrarla geride bıraktığımız 15 yılda çok önemli kazançlar elde etti. Üretimde, ihracatta ve istihdamda cumhuriyet tarihimizin en büyük başarılarına ulaştık. 1 Nisan’dan itibaren de önümüzde fırsatlarla dolu yeni bir dönem başlıyor. Kritik virajları hızlı refleks verme kabiliyetiyle geride bırakmayı başaran Türkiye, bu dönemde enerjisini yeni ekosisteme uygun olarak dönüşüm süreci ve yapısal reformlarla yatırımlara, katma değerli üretime, istihdama ve ihracata harcamalı. Önümüzde güçlü hamlelerle yüksek büyüme performansına yeniden odaklanacağımız yeni bir dönem var. Kalkınma hamlesiyle birlikte Türkiye yeni başarı hikâyeleri yazacaktır.”

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:11
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