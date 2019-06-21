Burhaniyeli tekvandoculardan büyük başarı Burhaniye ilçesinde, Şeref Firidinoğlu öncülüğünde çalışmaların sürdüren, Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi ve Edremit Alışkan Spor Kulübü öğrencileri tekvandoda büyük başarı gösterdi.

Burhaniye ilçesinde, Şeref Firidinoğlu öncülüğünde çalışmaların sürdüren, Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi ve Edremit Alışkan Spor Kulübü öğrencileri tekvandoda büyük başarı gösterdi. Minikler Türkiye şampiyonası için il seçmelerinde 4 altın 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan sporcular takdir topladı.

Başarılı sporcuları kutlayan Şeref Firidinoğlu, “Türkiye şampiyonasında bizde yerimizi alacağız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çok güzel bir ekibimiz var. Başarılarımız artarak devam edecek” dedi.

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