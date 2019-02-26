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Burhaniyeli lokantacı, tüm yemek çeşitlerini 5 liraya indirdi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, lokantacı Bülent Gür, tüm yemek çeşitlerini 5 liraya indirdi. Kampanyanın ilgi gördüğünü anlatan Gür, hem kendisinin hem de müşterilerin karnının doyduğunu söyledi.

26 Şubat 2019 Salı 18:02
Burhaniyeli lokantacı, tüm yemek çeşitlerini 5 liraya indirdi

Burhaniye’de Koca Cami karşısında lokantacılık yapan Bülent Gür (48), patates, soğan ve domatesle başlatılan tanzim satışlardan etkilenirken, bütün yemek çeşitlerini 5 liraya düşürdü.

Kampanyayı da dükkanının önüne astığı afişle duyuran Gür, işlerinin açıldığını söyledi. Vatandaşlar da ucuzluğun devam etmesini istedi. Tanzin satışlardan etkilenen Gür, "Lokantacı olarak bir kampanya başlattık. Tanzim olayından sonra bir tanzim yemek salonu olsun dedik. Yani fiyatlarımızda bir tanzim yapalım dedik. Bütün çorbalarımızı, köftelerimizi, etli yemeklerimizi 5 lira yaptık. Bu kış kıyamet gününde insanlarımız yararlansın istedik. Aynı zamanda yine askıda yemek projemiz var. Fakirlere yemek veriyoruz. Dostlarımız da maddi yardımda bulunuyorlar bize. Kampanyadan müşterilerimiz çok memnun. Allah bereket versin güzel para kazanıyoruz. Müşterilerimiz de doyuyor, biz de doyuyoruz" dedi.

Lokanta müşterilerinden Fatih Şentürk ise ucuzluk nedeniyle işletme sahibine teşekkür ederken, ucuza doya doya yemek yeme fırsatı bulduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:02
  1. Balıkesir
  2. Burhaniye
  3. Bülent Gür
  4. tüm yemekleri 5 lira yaptı

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