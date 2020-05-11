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Aktüel

Burhaniye’deki taksi ve durakları dezenfekte edilecek

İçişleri Bakanlığı’nın yeni yayınladığı hijyen tedbirleri kapsamında Burhaniye’deki taksi durakları ve bunlara bağlı faaliyet gösteren taksi araçları dezenfekte edilecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:44:33 -
Burhaniye’deki taksi ve durakları dezenfekte edilecek

İçişleri Bakanlığı’nın yeni yayınladığı hijyen tedbirleri kapsamında Burhaniye’deki taksi durakları ve bunlara bağlı faaliyet gösteren taksi araçları dezenfekte edilecek.


İlçede faaliyet gösteren 8 adet taksi durağı ve bunlara bağlı olarak çalışan 62 taksi aracı ilk planda kendi duraklarında dezenfekte edilecek. Duraklarda yapılacak çalışma sonrası dezenfekte edilen taksilere içlerinde el dezenfekteni, maskeler ve eldivenlerin bulunduğu sterilizasyon paketleri hediye edilecek. İlk dezenfekte işlemlerinden sonra genelge kapsamında taksi araçları her hafta periyodik olarak dezenfekte edilecek.


Burhaniye Belediyesi şantiyesinde kurulan “Dezenfekte Alanına” gelerek dezenfekte işlemlerini yaptıracak taksilere dezenfekte muayene evrakları düzenlenecek.

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