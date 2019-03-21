Burhaniye’de Melih Pabuççuoğlu Bulvarı Rekreasyon Alanı hizmete girdi.

Burhaniye ilçesinde, Belediyenin yaptırdığı Melih Pabuççuoğlu Bulvarı Rekreasyon Alanı törenle hizmete açıldı. Törene, Kaymakam Hüseyin Öner, Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Oğuzhan İlban, BASKİ Genel Müdürü Cemil Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Feridun Söykök ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Necdet Uysal, Rekreasyon Alanı’nın 12 bin metre karelik alana sahip olduğunu söyledi. Katılımcılara teşekkür eden Uysal, “İlçemizin Ayvalık yönünden girişinde yer alan Melih Pabuççuoğlu Bulvarı Rekreasyon Alanı için aylardır çalışıyoruz. 12 bin metrekarelik bu alanda 363 metrelik bisiklet yolu, 480 metrelik koşu yolu ve 4 bin 200 metre karelik de yeşil alan yer almaktadır. Ayrıca, çocuk oyun gurupları de yer almaktadır. Görmek isteyen görür. Duymak isteyende duyar. Ne yapıldı diyenler var. Burası bile neler yaptığımızın göstergesidir. İlçemizde 42 adet park yaptık. Yeşil alanmiktarımızı artırdık. 5 yıl içinde 500 bin metre kare yol yaptık. İlçemizdeki çöp sorununu hallettik. Toplanan çöpler Balıkesir’e gönderilmektedir. Sessizlerin sesi olduk. Sağlık evleri yaparak Sağlık Bakanlığına devrettik. İhtiyaçlılara sıcak yemek ve kışlık yakacak sağladık. Hep Burhaniye’ye daha çok hizmetiçin çalıştık. Yapılan eleştirileri haksız buluyordum. Elbette yapamadıklarımız vardır. Çok güzel işler yaptık.Körfez Üniversitesi kurulması konusundaki çalışmalarımızdevam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da Körfez Üniversitesi ile ilgili projeyi imzaladı. Körfez Üniversitesi hayırlı olsun. Az konuşupçok iş yapıyoruz. Belediye işi gönül işi. Bu eserin kazandırılmasında emeği geçenlereteşekkür ediyorum. Töremize katılanlara teşekkür ediyorum” dedi. BASKİ Genel Müdürü Cemil Şahin de, "Belediye başkanımız çok güzel bir park yapmış. Kendisinitebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Kaymakam Hüseyin Öner’de, “Güzel bir günde burada buluştuk. İlçemizin turizm ve tarımdan aldığı payı artırmak için çalışıyoruz. Burhaniye de Zeytin OSB’de fabrikalar kurulmaya başlandı. Bittiğinde zeytinyağında marka olacağız. İlçemizde organiktarım da gelişiyor. Burhaniye’de yeşil alan ve park sayısını artıran Başkan Uysal’a teşekkür ediyorum” dedi. Törende, Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi gösteriler yaparken, tören sonunda pilav ve ayran ikramı yapıldı