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Burhaniye’de Beşiktaşlılar dünya şampiyonlarını ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde, 1903 Burhaniye Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, IPC Notwil Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası’nda Burhaniye’yi temsil eden ve dereceye giren sporculardan Dünya Şampiyonu Muhsine Gezer ve Dünya 3.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
Burhaniye’de Beşiktaşlılar dünya şampiyonlarını ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde, 1903 Burhaniye Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, IPC Notwil Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası’nda Burhaniye’yi temsil eden ve dereceye giren sporculardan Dünya Şampiyonu Muhsine Gezer ve Dünya 3.sü olan Sevim Demircan’ı ziyaret etti. Ziyarette, antrenör Deniz Erenoğlu’ da hazır bulundu.


Dernek Başkanı Hüseyin Çolak’ın öncülüğünde yapılan ziyarette coşku yaşandı. Başarılı sporcuları kutlayan Beşiktaşlı taraftarlar, sporculara hediyeler verdi. Dernek Başkanı Hüseyin Çolak, “Gurur kaynağımız çocuklarımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz. Çok daha fazlasını hak etmelerine rağmen bayram öncesi çam sakızı çoban armağanı bir kaç hediyemizle ziyaret ettik. Başarılarının devamı için iyi dileklerimizi tüm Beşiktaşlı taraftarlarımız adına ilettik. Burhaniye’mizin adını tüm dünya’ya duyuran, ülkemizin bayrağını en yukarılarda dalgalandıran evlatlarımıza ve antrenörlerine bundan sonraki yarışmalarda da başarılar diliyoruz. Balıkesir ve Burhaniye’nin gururu oldular” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
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