Burhanettin Kocamaz’ın Mersin’deki adaylığının riske girdiği iddiası Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz’ın listenin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) geç teslim edilmesi nedeniyle adaylığının riske girdiği ileri sürüldü.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz’ın listenin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) geç teslim edilmesi nedeniyle adaylığının riske girdiği ileri sürüldü.

İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı görevlilerinin adaylık listesini saat 17.00’den sonra Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim ettiği, bu nedenle seçim kurulunca listelerin 15 dakika geç teslim edildiğine dair tutanak tutulduğu iddia edildi. Listenin geç gelmesi nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığının riske girdiği ileri sürüldü.

Yaşanan gelişmeler üzerine İYİ Parti il yönetiminin görevden alındığı ileri sürülürken, Kocamaz ve İYİ Parti Mersin İl Başkanlığınca konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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