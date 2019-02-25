0553 313 94 23

Burhanettin Kocamaz aday olamadı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın Demokrat Parti’den (DP) adaylığı reddedildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:38
Burhanettin Kocamaz aday olamadı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın Demokrat Parti’den (DP) adaylığı reddedildi. Mersin İl Seçim Kurulu, DP’den adaylığına yapılan itirazları yerinde bularak, Kocamaz’ın 31 Mart yerel seçimlerinde ne İYİ Parti’den ne DP’den ne de bağımsız olarak aday olamayacağına karar verdi.


Evrakı İl Seçim Kurulu’na geç verildiği için İYİ Parti’den aday olamayan ve ‘kumpas kuruldu’ iddialarıyla son bir haftadır Türkiye gündemine oturan Burhanettin Kocamaz, bulunan formül çerçevesinde 21 Şubat’ta DP’den adaylık başvurusunda bulunmuştu. İl Seçim Kurulu tarafından askıya çıkarılan aday listelerinde Büyükşehir adayı olarak yer alan Kocamaz’ın adaylığına 5 kişi itiraz ederek, İl Seçim Kurulu’na dilekçe vermişti.


Kocamaz, dün yaptığı açıklamada, adaylığına itiraz edenlerin, kendisine kurulan kumpasın arkasındaki ekipten olduklarını iddia etmiş ve seçim kuruluna güvendiğini söylemişti.


İl Seçim Kurulu, bugün toplanarak bu itirazları değerlendirdi. İl Seçim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, yapılan 5 itirazı kabul ederek Yüksek Seçim Kurulu’na gönderdi. İl Seçim Kurulu kararında, Kocamaz’ın ne İYİ Parti’den ne DP’den ne de bağımsız olarak aday olamayacağı bildirildi.


Nihai kararın 1 Mart’a kadar YSK tarafından verileceği öğrenildi.



Kocamaz yanlılarından tepki


Öte yandan, bugün erken saatlerden itibaren Mersin Adliyesi önünde toplanan Kocamaz yanlıları da uzun süre seçim kurulundan çıkacak haberi bekledi. İl Seçim Kurulu’nun Kocamaz’ın adaylığını kabul etmediğini öğrenen kalabalık, karara tepki gösterdi. Kocamaz yanlıları, slogan atarak kararı protesto etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zübeyde Hanım Caddesi’nde yenilendi
    1. Zübeyde Hanım Caddesi’nde yenilendi
    2. ABD Başkan Yardımcısı Pence,..
    3. İcap nöbeti ücreti mağduriyetine son
    4. 5 çocuk yangından kurtarıldı
    5. 1'inci derece sit alanında kaçak kazı..
    6. Uysal, “Ereğli için bir dönem daha..
    7. Liselilerden çevre dostu buluş
    8. Tekirdağ’da 142 bekçi göreve başladı
    9. Tunus Cumhurbaşkanından BM İnsan..
    10. Yangında çocukları, komşuları ve..
    11. Piyasalarda gün sonu
    12. Numan Kurtulmuş, kirli ittifakı..
    13. AA'nın Çin'deki ekibinin artırılması..
    14. AK Parti'nin Tokat mitingi
    15. Motorin ve benzine zam
    16. Borsa günü yükselişle tamamladı
    17. "Seyir keyfi güzel bir futbol oynamak..
    18. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş iş..
    19. Elazığ’da Memur-Sen’den Mısır’daki..
    20. Çaldıkları demirleri satarken..
    21. Askeriyeden malzeme çalan hırsızlara..
    22. İYİ Partili Parlak lokma etkinliğine..
    23. Merkel: "Avrupa Birliği’nin kaderi de..
    24. Puşkin Müzesi Antalya’da açıldı
    25. CHP'nin Şişli adayına "Kürdistan"..
    26. Otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü:..
    27. Bahreyn'de 2 kişinin idam cezası onandı
    28. Kırsal mahallelerde kumlama..
    29. Kapadokya’da bugün 7 kaçak yapı daha..
    30. BM Genel Sekreteri Guterres: “Nefret..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler