Burhanettin Kocamaz aday olamadı
MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığı kabul edilmedi.25 Şubat 2019 Pazartesi 16:11
MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığı kabul edilmedi.
Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz’ın Demokrat Parti’den Büyükşehir adaylığına yapılan itirazları bugün değerlendirdi. Seçim Kurulu, değerlendirme sonucunda, yapılan 5 itirazı kabul ederek Yüksek Seçim Kurulu’na gönderdi. İl Seçim Kurulu kararında, Kocamaz’ın ne İYİ Parti’den ne DP’den ne de bağımsız olarak aday olamayacağı bildirildi.
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