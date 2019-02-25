Burhanettin Kocamaz aday olamadı MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığı kabul edilmedi.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığı kabul edilmedi.

Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz’ın Demokrat Parti’den Büyükşehir adaylığına yapılan itirazları bugün değerlendirdi. Seçim Kurulu, değerlendirme sonucunda, yapılan 5 itirazı kabul ederek Yüksek Seçim Kurulu’na gönderdi. İl Seçim Kurulu kararında, Kocamaz’ın ne İYİ Parti’den ne DP’den ne de bağımsız olarak aday olamayacağı bildirildi.

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