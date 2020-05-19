Burhan Kuzu'nun 'Sultan Vahdettin Han' paylaşımı Kemalistleri çıldırttı

Burhan Kuzu yaptığı paylaşımda, Milli Mücadeleyi başlatmak için M. Kemal Paşa ve arkadaşlarını Samsun'a gönderen arka plandaki kahramanı anması, Kemalistleri çıldırttı.

Burhan Kuzu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Mustafa Kemal Paşa,30 Nisan 1919'da Resmi Gazete'de yayınlanan Sultan Vahdettin imzası ile Samsun 9. Ordu Müfettişliği’ne tayin edilmiştir. Mustafa Kemal, Samsun'a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı'nın en parlak subayı olarak çıkmıştır. Sultan Vahdettin Han’ı rahmetle anıyorum.