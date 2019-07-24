Burhan Kuzu'dan Lozan paylaşımı: İsmet İnönü sayesinde...

AK Partili Burhan Kuzu, Lozan Anlaşması’nın 96. yıl dönümünde, barış konferansında Türk heyetinin başında olan İsmet İnönü’yü hedef alarak “96 yıl önce bugün, hakkımız olan birçok toprağı İsmet İnönü sayesinde masada bıraktık” dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı Burhan Kuzu Lozan Anlaşması’nın 96. yıl dönümünde önemli bir açıklama yaptı. Kuzu, İsmet İnönü’nün bazı yerleri masada bıraktığını belirtti.

Burhan Kuzu, Tiwtter’da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bugün 24 Temmuz. Lozan’ın 96.yıl dönümü. Cephede tarihte örneğine pek az rastlanılan, destansı bir başarıyla sonuçlanmış İstiklal mücadelemizi, masada Lozan ile taçlandıramadık. 96 yıl önce bugün, hakkımız olan birçok toprağı İsmet İnönü sayesinde masada bıraktık.”