Burhan Kuzu'dan Kılıçdaroğlu'na ittifak tepkisi!

YENİAKİT.COM.TR / ÖZEL HABER - AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Twitter hesabından flaş açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA İTTİFAK TEPKİSİ!

Burhan Kuzu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ittifak konusunda tepki gösterdi. Burhan Kuzu, 'İttifak yapma imkanı veren yasayı AYM’ne iptal için götüreceksin,sonra da Anayasaya aykırı olduğunu düşündüğün kanunun verdiği imkanı kullanıp seçim ittifakı kuracaksın.' diyerek Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

'DÖRTLÜ İTTİFAK ÜST AKIL ÜRÜNÜ!'

İttifak konusunda anlaşan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi için Burhan Kuzu, 'Dörtlü ittifakda yer alan partileri düşünüyorum da, çok bilinmeyenler denklemi gibi. 28 Şubat'ta birbirlerini topa tutan bu kişileri bir araya getiren ne? Üst akıl dediğimiz 15 Temmuzu gerçekleştiren zihniyettir.Tek hedefleri Recep Tayyip Erdoğan ve Meclisi kilitlemek. Yani kafaları kötülükte...' ifadelerini kullanarak FETÖ vurgusu yaptı.

Burhan Kuzu'nun attığı tweetler şöyle:

"Cumhurbaşkanımıza, 'Cesaretin varsa karşıma çık hodri meydan' diyen, vatandaşada 'Bana 5 yıl verin Türkiye’yi şaha kaldırırım' diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Aday bulmak için çalmadığı kapı kalmadı. Genel başkan kendine güvenmiyorsa o parti nasıl iktidar olacak?

İttifakları eleştiren, karşı çıkan, koalisyon benzetmesi yapan ve Anayasa Mahkemesine götüren muhalefet, seçimlere 4 parti ittifak halinde girme kararı almış. Kemal Bey ittifaka isim arıyormuş. Kemal Bey, ben çok güzel bir isim buldum ama söylemem!

İttifak yapma imkanı veren yasayı AYM’ne iptal için götüreceksin, sonra da Anayasaya aykırı olduğunu düşündüğün kanunun verdiği imkanı kullanıp seçim ittifakı kuracaksın öyle mi? İttifakı Anayasaya aykırı görüyorsan sadece kendi partin olarak seçime gideceksin Kemal Bey.

Dörtlü ittifakda yer alan partileri düşünüyorum da,çok bilinmeyenler denklemi gibi. 28 Şubatta birbirlerini topa tutan bu kişileri bir araya getiren ne? Üst akıl dediğimiz 15 Temmuzu gerçekleştiren zihniyettir. Tek hedefleri Recep Tayyip Erdoğan ve Meclisi kilitlemek. Yani kafaları kötülükte." dedi.