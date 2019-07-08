Burhan Kuzu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na flaş çağrı!

AK Parti kurucularından olan ve TBMM'nin 22. 23. 24. 26. dönemlerinde milletvekilliği yapan Burhan Kuzu, sistem tartışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.

Burhan Kuzu, parlamenter sistemin kriz olduğunu belirterek, "Parlamenter Sistem demek, koalisyon demektir. Kriz, kaos ve bunalım dönemlerine yani Eski Türkiye’ye dönmemizi isteyenler var. Güçlü Türkiye yürüyüşümüz tökezlemeden devam edecek. Türkiye’yi seven herkes Cumhurbaşkanlığı Sistemine katkı sunmalı. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı artık bir Başbakan görevinde. Yol yapacak, köprü yapacak, vatandaşa hizmet edecek. Eski sistemdeki sembolik görevleri olan Cumhurbaşkanı ile karıştırmak çok büyük bir yanlış olur. Şuanda Avrupa ülkeleri koalisyonlar ile çalkalanıyor adeta sürünüyor" dedi.

"Kemal beyden ricam..."

Kuzu, Kemal Kılıçdaroğlu'na flaş bir çağrı yaparak, "Kemal Bey: “Eski sisteme dönmek doğru değildir, biz demokratik bir yönetim istiyoruz” demiş. İşte tam da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden bahsetmiş. Kemal beyden ricam, yeni sisteme muhalefet olarak katkı sunması. Bu ülke hepimizin. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmalıyız" ifadelerini kullandı.