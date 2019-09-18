Burhan Kuzu'dan dikkat çeken çıkış: Türkiye’de petrol vardı da AK Parti mi içti? AK Partili eski vekil Burhan Kuzu, benzin ve motorine yapılan zammı eleştirenlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Benzin ve motorine yapılan zammı hükümete bağlamanın vicdansızlık olduğunu söyleyen AK Partili Burhan Kuzu, "Türkiye’de petrol vardı da AK Parti mi içti? Böyle muhalefet yapılmaz" dedi AK Parti kurucusu Burhan Kuzu, benzin ve motorine yapılam zamların ardından açıklama yaptı. Kuzu, şunları belirtti: "Benzin ve motorine yapılan zammı hükümete bağlamak vicdansızlıktır. Suudi Arabistan'da, Aramco'ya ait iki büyük petrol tesisine yapılan saldırılar, brent petrol fiyatını ve dolar kurunu hareketlendirdi. Türkiye’de petrol vardı da AK Parti mi içti? Böyle muhalefet yapılmaz."

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