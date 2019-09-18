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Burhan Kuzu'dan dikkat çeken çıkış: Türkiye’de petrol vardı da AK Parti mi içti?

AK Partili eski vekil Burhan Kuzu, benzin ve motorine yapılan zammı eleştirenlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 13:45
Burhan Kuzu'dan dikkat çeken çıkış: Türkiye’de petrol vardı da AK Parti mi içti?

Benzin ve motorine yapılan zammı hükümete bağlamanın vicdansızlık olduğunu söyleyen AK Partili Burhan Kuzu, "Türkiye’de petrol vardı da AK Parti mi içti? Böyle muhalefet yapılmaz" dedi

AK Parti kurucusu Burhan Kuzu, benzin ve motorine yapılam zamların ardından açıklama yaptı.

Kuzu, şunları belirtti:

"Benzin ve motorine yapılan zammı hükümete bağlamak vicdansızlıktır.

Suudi Arabistan'da, Aramco'ya ait iki büyük petrol tesisine yapılan saldırılar, brent petrol fiyatını ve dolar kurunu hareketlendirdi.

Türkiye’de petrol vardı da AK Parti mi içti?

Böyle muhalefet yapılmaz."

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 13:45
  1. Burhan Kuzu

YORUM YAZ

  • LeventbayLeventbay9 dk önce
    OLsa petrol inan burhan akp içerdi. Tabikide akp nin ekonomik programların sonucu bu akaryakıt zamları . Ne yani herşeyi elinize verdik siz yine her zamaki gibi başkalarını suçlayın
  • Politik-YorumPolitik-Yorum14 dk önce
    Vatan hainliği ile muhalefet etmeyi birbirine karıştırmamak lâzım.Adam gibi muhalefet,iktidara yol gösterir,ülkenin çıkarlarını savunur.Bunlar Erdoğan'ı bahane edip TÜRKİYE'YE SALDIRIYOR
  • AlperAlper14 dk önce
    Allah aşkına bşri bu adamın elini kolunu bağlasın yazmasın bişey
  • VatandaşVatandaş19 dk önce
    Söyleyecek söz bulamadım.
  • NafizNafiz26 dk önce
    İlkokul öğrencisi gibi yorumlar yapıyor.yakında davutun partisine de geçip Reis i yalnız bırakır bu.
  • 17-25 darbe17-25 darbe27 dk önce
    Hukümet zam yaptı diye zil takıp oynayalımı alınan vergiden haberin varmı 
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu29 dk önce
    Al sana bir Demirel daha. Hani bir zamanlar "ÜLKENİN ALTI PETROL DOLU DIŞ GÜÇLER ÇIKARMAMIZA İZİN VERMİYORLAR BİZ İKTİDARA GELDİĞİMİZDE ÇIKARACAĞIIIIIZ " diye milleti kandırıp oy aldınız. 17 yıldır iktidardasınız. Çıkarın da görelim. "DÜN DÜNDÜR BU GÜN BU GÜNDÜR" Siyasetine mi başladınız?
  • TükenmişlikTükenmişlik30 dk önce
    Sizin tabanınız demiyor muydu Türkiye'de petrol var ama batılı devletler çıkarmamıza izin vermiyor diye.Allahın işine bakın şimdi bir tanesiyle değil tam iki emperyalist ülkeyle işbirliği yapıyorsunuz.Tarih böyle bir şey.
  • AbdullahAbdullah34 dk önce
    Bu adama kim profesörlük verdi ya?

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