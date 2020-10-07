Burhan Kuzu'dan DEVA Partisi açıklaması
AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, DEVA Partisi iddiaları üzerine sosyal medya hesabından konuştu.
AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu'nun DEVA Partisi'ne geçeceği iddia edilmişti.
Sosyal medyada yayılan haberlere göre, Burhan Kuzu'nun DEVA Partisi'nden teklif aldığı ve yakın zamanda yeni partiye katılacağı öne sürüldü.
İddialar üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan, "Bugün bazı sosyal medya sitelerinde partimden ayrılacağım yönünde haberler çıktı.Böyle bir durum söz konusu değildir.Ben Ak Partinin kurucularındanım.Kendi Evimdeyim.R.T.Erdoğan ile durmak yok yola devam" dedi.