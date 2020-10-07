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Siyaset Burhan Kuzu'dan DEVA Partisi açıklaması
Siyaset

Burhan Kuzu'dan DEVA Partisi açıklaması

AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, DEVA Partisi iddiaları üzerine sosyal medya hesabından konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 14:06:00 -
Burhan Kuzu'dan DEVA Partisi açıklaması

AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu'nun DEVA Partisi'ne geçeceği iddia edilmişti.

Sosyal medyada yayılan haberlere göre, Burhan Kuzu'nun DEVA Partisi'nden teklif aldığı ve yakın zamanda yeni partiye katılacağı öne sürüldü.

İddialar üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan, "Bugün bazı sosyal medya sitelerinde partimden ayrılacağım yönünde haberler çıktı.Böyle bir durum söz konusu değildir.Ben Ak Partinin kurucularındanım.Kendi Evimdeyim.R.T.Erdoğan ile durmak yok yola devam" dedi.

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Yorumlar

Başçavuş

Adamsın
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İSTANBUL

Hoca; klişe lafları bırak yenmiyor artık,ateş olmayan yerden duman çıkmaz !
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