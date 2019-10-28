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Burhan Kuzu’dan CHP’li Tanal’a tokat gibi cevap! ‘Ama gerçekten fabrika hatasısın’

Akit TV’de yetiştirdiği öğrencilerle ilgili konuşan AK Parti’nin kurucularından Burhan Kuzu sosyal medya hesabından CHP’li Mahmut Tanal’ın açıklamalarına tepki göstererek, ‘İstanbul Hukuk’ta öğrencimdin. Senin kağıdını ben okudum, notunu da ben verdim. Ama gerçekten fabrika hatasısın’ dedi.

2019-10-28 20:27:00 -

Akit TV’de yetiştirdiği öğrencilerle ilgili konuşan AKP’nin kurucularından Burhan Kuzu, sosyal medya hesabından ‘Anayasa Hukuku dersi hocamız, Prof. Dr. Selçuk Özçelik’ti. Kuzu, Hocamızın asistanıydı, çantasını taşırdı’ diyen CHP’li Mahmut Tanal’a tokat gibi cevap verdi.

Burhan Kuzu, Mahmut Tanal’ın bu açıklamalarına tepki göstererek, ‘rahmetli Selçuk hoca çantasını kimseye taşıtmazdı. Buna binlerce öğrenci şahittir. Kaldı ki, keşke taşımak nasip olsaydı. Çünkü biz “Bana bir kelime öğretenin kölesi olurum” diyen Hz.Ali’nin düsturu ile yetiştik. Senin gibi,  hocalarına saygısız bir vasfımız olmadı şükür’ ifadelerini kullandı.

‘Mahmut Tanal, İstanbul Hukuk’ta öğrencimdin’ diye seslenen Burhan Kuzu, ‘Senin kağıdını ben okudum, notunu da ben verdim. Ama gerçekten fabrika hatasısın. Senin gibi bir öğrencim olduğu içi utanıyorum. Anlattıklarım bir kulağından girip diğer kulağından çıkmış.Nasipsiz bir öğrenciymişin vesselam!!’ ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

şenay doğan

hz ali o sözü ile ALLAH YOLUNDA ALLAH İÇİN BENİ ALLAHA GÖTÜRECEK BİR HARF ÖĞRETENİN 40 YIL KÖLESİ OLURUM buyuruyor
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Yunus

İMALÂT HATASI DEĞİL HOCAM, KULLANICI HATASI BENCE. KULLANAN ÇOK BU HERİFİ.
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