Burhan Kuzu: Kemal Bey'e bir şeyler oluyor

AK Partili eski vekil Burhan Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklamalarınına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kemal Bey'e bir şeyler oluyor. Hayırdır inşallah" ifadelerini kullandı.

Burhan Kuzu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğruyu gördüğünü belirterek, "Kemal Bey, “Türkiye kendi güvenliğini yurt içinde veya yurt dışında sağlamak zorundadır ve bunun için gerekli önlemleri almak zorundadır” diyerek S-400 alımı konusunda desteklerini ifade etmiş. Hep eleştirecek değiliz ya, doğru söylediğinde de tebrik edeceğiz. Doğruyu gördü. Kemal Bey’e bir şeyler oluyor. Başkanlık modeli acak kanla olur dedi; şimdi bazı tadilat gerekir, eski sisteme dönelim demiyorum, biz de bu sistemden yanayız gibi açıklamalar yapıyor. Aynı makul açıklamaları S-400 konusunda da yaptı.15 Temmuz için de... Hayırdır inşallah!" dedi.