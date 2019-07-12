Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!

AK Parti kurucularından olan ve TBMM'nin 22. 23. 24. 26. dönemlerinde milletvekilliği yapan Burhan Kuzu, CHP'nin 15 Temmuz'a yönelik çelişkili açıklamalarıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Burhan Kuzu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP’li Özgür Özel, “15 Temmuz tiyatro değil, bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi” demiş. Bugüne kadar Kemal bey başta olmak üzere CHP, 15 Temmuz’a kontrollü darbe ve tiyatro diyordu. Anlaşılan o ki, CHP geç de olsa gerçeği görmeye başlamış. Sevindirici bir gelişme. Bravo Özgür" dedi.