Burhan Garip Şavlı kimdir? Burhan Garip Şavlı ne zaman ve nerede toprağa verilecek?

16. Dönem'de Muş milletvekili Burhan Garip Şavlı hayatını kaybetti. Burhan Garip Şavlı'nın cenazesi, yarın öğle vakti Ahmet Efendi Camisi'nde kaldırılacak ve Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. Peki Burhan Garip Şavlı kimdir? Burhan Garip Şavlı nereli ve kaç yaşındaydı?

1927'de Muş'ta doğan Burhan Garip Şavlı, Gazi Eğitim Enstitüsünde eğitim gördü. Eğitimci olan Garip Şavlı, 16. Dönem'de Muş milletvekili olarak Meclis'te görev yaptı.

Burhan Garip Şavlı kimdir?

Şair, yazar, eğitimci, politikacı, milletvekili. 1927, Muş doğumlu. Diyarbakır Lisesi ile Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nü bitirdi. 1960-63 yılları arasında Terme Ortaokulu’nda öğretmen ve müdür olarak çalıştı. Ankara / Ayaş Ortaokulu, Silifke Lisesi (1968-71), Kandıra Lisesi gibi okullarda da öğretmenlik ve müdürlük yapan Burhan Garip Şavlı, emekli olduktan sonra İzmit (Kocaeli) Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 1977-80 yılları arasında Muş Milletvekili olarak Parlamentoda yasama görevi yaptı.

Burhan Garip Şavlı’nın, çeşitli sanat dergilerinde şiir ve yazıları yayımlandı. İzmit “Türkyolu-Bizimşehir” ve “Işık” gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Süphan, Yılların Ötesinde, Acımasız Bir Devlet Oyunu Varto Dramı.

ANI: Diyarbakır Yılları, 12 Eylül 1980 Darbesinden Notlar (Anı-Günlük, 2007).

ŞİİR: Dört Yan Malazgirt (2005), Küskün Kırmızı.

DENEME: Biraz Daha Işık (2005).

ÖYKÜ: Zor Yıllar (2010).

ROMAN: Deli Zola (2012).