Burhan: Almanya’da “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” Pankartları açıldı mı ?

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan TV 100 ekranlarında Cansu Canan ile Özgür İfade programına katıldı. Programda Suudi Arabistan’da Süper Kupa Maçının oynanmamasına yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Burhan konuyla alakalı şu ifadeleri kullandı:

İlk defa maç Arabistan'da oynanmıyor. 2006 yılında Galatasaray- Beşiktaş Almanya'da oynadı, 2007 yılında Kayserispor- Galatasaray Almanya'da oynadı, 2008 yılında Almanya'da yine futbol müsabakası yapıldı. Bu tür maçlar yurt dışında yapılmaz diyoruz ya o zaman niye kimse itiraz etmedi? Geçen sene Katar’da yapıldı niçin bu konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı? Şimdi mesele şu; Suudi Arabistan futbola ciddi anlamda yatırım yapan bir ülke, duygusal boyutu ve milli boyutunu biraz sonra açıklayacağım hiç kimse İstiklal Marşı'nın okunmasını engelleyemez. Atatürk bu ülkenin milli değeridir Atatürk, ne Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın ne Futbol Federasyonu’nun ne de siyasi siyasilerin politik malzeme olarak kullanılacağı bir değer değildir. Burada politika üretiliyor siyaset yapılıyor bunu kabul etmiyorum.

Başka bir noktaya gelelim. İspanya ve İtalya 2029 yılına kadar dörtlü turnuvaları Suudi Arabistan’da yapacak. İtalya ve İspanya’daki futbol endüstrisi dönen paranın yüzde biri Türkiye'de dönmüyor ve 2029 yılına kadar Suudi Arabistan da İtalya ve İspanya dörtlü turnuvaları Suudi Arabistan'da yapacak. 2029 yılına kadar. Dünyanın en ünlü futbolcuları Suudi Arabistan'da futbol oynuyorlar ve futbol bilicilerinin açıklamalarına göre 10- 15 sene sonra dünyanın en fazla takip edilecek liglerinden birisi Suudi Arabistan ligi olacak.

Başka bir açıdan daha sorayım; Almanya'da yapılan müsabakalarda “Ne Mutlu Türküm Diyene” pankartı ile çıkıldı mı? “Yurtta Sulh Cihanda Sulh Pankartı ile çıkıldı mı? Burada sermayenin rengi ve ülkesi arasında ayrım yapmayalım. Futbol küresel bir endüstridir. Türkiye Futbol Federasyonu beceriksizlik yapmıştır, Galatasaray ve Fenerbahçe beceriksizdir bunu söyleyelim. Futbol federasyonuna da bir soru soracağım protokolü yaptınız mı yapmadınız mı?